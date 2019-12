Norah Jones – The Great Songwriters – Rai5

Sette ritratti di cantautori leggendari che svelano i meccanismi creativi dietro la composizione di brani diventati “classici” della storia della musica. Nel nuovo appuntamento della serie “The Great Songwriters” in onda, martedì 17 dicembre 2019 alle ore 24.25 su Rai5, protagonista della puntata è la cantautrice statunitense Norah Jones.

Norah Jones (New York, 30 marzo 1979) ha ottenuto un grande successo nel 2002 con l’album di esordio Come Away with Me, che ha venduto circa 25 milioni di copie. Ha vinto molti premi internazionali, tra cui 5 Grammy Award in una sola serata. Nel 2004 è uscito Feels Like Home e nel 2007 l’album Not Too Late. Nel 2006 è entrata a far parte del progetto musicale The Little Willies, in cui suona pezzi d’annata americani con alcuni suoi vecchi amici.

L’artista spiega quali sono le sue principali influenze musicali, racconta le sue collaborazioni e propone quattro brani.