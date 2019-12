Pezzi Unici – 22 dicembre 2019 – Rai1

Ultimo appuntamento in prima serata su Rai1, domenica 22 dicembre 2019, con la serie di Cinzia Th Torrini “Pezzi unici“.

Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo.

Nel cast Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzaglì, la partecipazione di Loretta Goggi e i cinque “Pezzi Unici” interpretati da giovani attori esordienti.

“Pezzi Unici” – Gli episodi

Il primo episodio ha pert titolo Genitori e figli. Vanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e Jess e che, probabilmente, lo avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio.

Confessioni è il titolo del secondo episodio. Ma non è solo l’indagine su suo figlio a catturare l’attenzione di Vanni: per la prima volta si ritrova a litigare con Anna. Stavolta però non è per colpa dei ragazzi, come al solito, ma riguarda ben altro, che punta dritto al cuore della donna.

Pezzi Unici è firmato da Cinzia TH Torrini, una coproduzione Rai Fiction-Indiana Production in collaborazione con Cassiopea Film Production.