Roald Dahl, per ridere e per piangere su Rai5

David Walliams, celebre attore comico britannico e scrittore per l’infanzia, ripercorre la vita di Roald Dahl nel documentario “Roald Dahl, per ridere e per piangere”, in onda martedì 24 dicembre 2019, alle 20.27, su Rai5.

Roald Dahl è uno degli autori per ragazzi più popolari nel mondo. Le sue storie divertenti e grottesche sono diventate libri, film e musical di successo; i loro protagonisti – come Matilda, Willy Wonka o gli Oompa Loompa – sono ormai archetipi ben vivi nell’immaginario collettivo.

Bizzarro e profondo, cresciuto al fianco di una madre norvegese trapiantata in Galles, Dahl visse in un ambiente creativo e fervido dando poi vita a mondi, racconti, protagonisti.

Dalla casetta dove ogni giorno si ritirava a scrivere, alle stranezze e alle tragedie della vita quotidiana, Dahl e i suoi fantasmagorici personaggi rivivono in una ricca passerella di ricordi reali e fantastiche invenzioni.