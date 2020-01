Block-notes di un regista – Un autoritratto di Fellini

Prodotto dal canale americano Nbc nel 1969, “Block-notes di un regista”, un giocoso autoritratto di Fellini, viene proposto da Rai5, lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 22.13 nella versione ridotta di 36’.

Il documentario è scritto insieme a Bernardino Zapponi e realizzato con i suoi storici e fedelissimi collaboratori: Pasquale De Santis, Nino Rota, Ruggero Mastroianni.

In questo taccuino per immagini sono racchiuse quelle piccole cose quotidiane, di apparente scarsa importanza, che lo avevano sempre affascinato.

Tutto non può che iniziare nella “sua” Cinecittà, dove finti hippy si aggirano fra gli scheletri scenografici di quel progetto mai realizzato, “Il viaggio di G. Mastorna”. Poi, d’un tratto, eccoci accompagnati da un capo all’altro di Roma, alla ricerca di tracce d’antichità per il suo “Satyricon”.

C’è una visita notturna al Colosseo; un salto nell’ex mattatoio di Testaccio, per scrutare le trucide risate di aspiranti gladiatori; una finta improvvisata nella villa di Marcello Mastroianni, costretto per l’ennesima volta da Federico a fare un provino nei panni di G. Mastorna; un’onirica via Appia, luogo di passeggiatrici che si offrono in tuniche da ancelle imperiali; per poi finire la giornata in un anonimo ufficio di produzione.

Il documentario Block-notes di un regista è introdotto dalla pillola di “Save the date” in onda alle 22.06 per la regia di Barbara Pozzoni.