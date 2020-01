Carole King. Natural Woman – Rai5

Un ritratto di Carole King, la cantautrice e compositrice statunitense. Lo propone il documentario “Carole King. Natural Woman” in onda domenica 12 gennaio 2020 alle ore 23.35 su Rai5 per la serie “Pop Icons”.

Giunta alla fama internazionale già con l’album d’esordio Tapestry nel 1971, in realtà King è un fiume in piena che inizia a scrivere una sequenza impressionante di hit ancora giovanissima nella celebre Brill Building di New York assieme al futuro marito Gerry Goffin.

I coniugi Goffin-King firmeranno insieme più di 100 hit a partire dai primi anni Sessanta, tra cui Chains (interpretata anche dai Beatles) e la meravigliosa You Make Me Feel Like a Natural Woman, resa celebre da Aretha Franklin.