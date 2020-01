Che ci faccio qui – 5 gennaio 2020– Rai3

Domenico Iannacone su Rai3 con una nuova puntata di Che ci faccio qui , in onda domenica 5 gennaio 2020 alle ore 20.20

Al centro della puntata la famiglia: a volte basta nascere in una famiglia perché la propria vita sia già segnata, infilata in un binario che sembra non concedere scampo.

Mancanza di un tetto, miseria, violenza, prigione, morte, fanno spesso da sfondo all’esistenza di tante persone.

Ma può succedere di rinascere una seconda volta, anche a Scampia: come è avvenuto a Davide Cerullo, oggi scrittore tradotto anche all’estero, fotografo e animatore dei bambini che vivono all’interno delle Vele.

“Non sapevo cosa fosse il valore della vita – dice Davide – Quello che valeva per me in quella vitaccia era cosa pensava il boss di me: se io per lui valevo, se io per lui contavo, se io per lui ero utile, se lui di me si fidava. Se io gli davo fiducia”.

Un racconto crudo e senza sconti, che attraversa la vicenda tragica di una vita e di un’intera famiglia.