Italian Movies, film su Rai5

“Italian Movies” è il film di Matteo Pellegrini, con Aleksej Guskov, Filippo Timi, Eriq Ebouaney, Anita Kravos, Michele Venitucci e Neil D’Souza, in onda lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 22.10 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

Alcuni addetti alle pulizie di uno studio televisivo decidono di improvvisare una piccola casa di produzione video clandestina per realizzare filmati di matrimoni all’interno delle comunità straniere. Il successo non tarderà ad arrivare e per questo, utilizzando gli spazi dello studio televisivo in orario notturno, il gruppo amplierà l’impresa girando video e filmati per chiunque abbia un talento da esprimere o un messaggio da inviare a casa. Gli studi saranno così presi d’assalto da personaggi di vario tipo e nazionalità, tanto che il progetto non potrà essere tenuto segreto troppo a lungo.

In concorso alla VII edizione del Festival Internazionale del Film di Roma (2012) nella sezione ‘Prospettive Italia’.