Le Parole della Settimana – 18 gennaio 2020 – Gli ospiti

Quattordicesima puntata de “Le Parole della Settimana”, con Massimo Gramellini e le storie di vita quotidiana.

Sarà lo scrittore Daniel Pennac il protagonista dell’intervista di copertina del programma in onda su Rai3 sabato 18 gennaio 2020 alle ore 20.20.

Lo scrittore francese, autore di libri per ragazzi, saggi, romanzi gialli come quelli della celebre saga di Malaussène, sarà in scena al Piccolo Teatro Strehler di Milano (e poi a Torino e Bologna) con lo spettacolo tratto dal suo nuovo libro, La legge del sognatore, dedicato a Federico Fellini.

Le Parole della Settimana – Gli ospiti

La puntata vedrà tra gli ospiti: Serena Bortone, conduttrice di Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino di Rai3, Vincenzo Salemme, Andrea Vianello, volto di Rai3 e autore del libro autobiografico Ogni parola che sapevo, che racconta la sua vita dopo l’ictus che lo ha colpito lo scorso anno.

In collegamento con lo studio, Achille Occhetto, ultimo segretario del Pci e primo segretario del Pds, e l’attore Neri Marcorè.

A Le Parole della settimana farà ritorno la comicità di Saverio Raimondo, che tornerà a raccontare l’attualità attraverso la sua personalissima selezione degli “oggetti della settimana”.

Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.

Le Parole della Settimana è un programma di Laura Bolio, Claudia Carusi, Ilenia Ferrari, Massimo Gramellini, Andrea Malaguti e di Francesca Filiasi, Federico Taddia, Silvia Truzzi.

La regia è di Cristian Biondani.