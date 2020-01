Piacere sono un po’ incinta, un film con Jennifer Lopez

Su Rai2 il film-commedia “Piacere sono un po’ incinta”, diretto da Alan Poul e interpretato da Jennifer Lopez e Alex O’ Loughlin, in onda martedì 28 gennaio 2020 alle ore 21.20.

Piacere sono un po’ incinta è una commedia che esplora il corteggiamento, l’amore, il matrimonio e la famiglia da una prospettiva “a rovescio”.

Piacere sono un po’ incinta – La trama

Dopo anni di ricerca del principe azzurro, Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che l’attesa sta diventando troppo lunga e determinata a diventare madre, prende un appuntamento per l’inseminazione artificiale. Proprio in quel giorno, però, incontra Stan (Alex O’Loughlin) – che potrebbe rivelarsi la persona giusta.

Nel tentativo di portare avanti questo rapporto in erba, nascondendo i primi segni della gravidanza, la situazione si trasforma per Zoe in una commedia degli errori, che mette in confusione Stan. Quando Zoe, in preda all’agitazione, rivela le reali motivazioni dei suoi comportamenti imprevedibili, Stan inizia a pensare al suo insolito futuro.

«Quando ho letto la sceneggiatura, ho riso molto e questo non capita spesso – afferma il regista Alan Poul -. Alla fine ho pianto e ho pensato tra me e me, posso trasportare sullo schermo buona parte di questa storia, sarà un film pieno di soddisfazioni».

Poul ha apprezzato come la storia rifletta il modo in cui la società, negli ultimi anni, ha cambiato l’idea tradizionale di corteggiamento, di matrimonio, dell’amore e dell’essere genitori.