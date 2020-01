Barry White. Let The Music Play – Rai5

Barry White racconta in prima persona la sua vita e la sua carriera in una lunga intervista raccolta nel documentario in prima visione “Barry White. Let The Music Play”, in onda mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 23.00 su Rai5.

Barry White è stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Nella sua carriera ha vinto due Grammy Award e ha venduto più di 100 milioni di dischi.

Diventato musicista giovanissimo, soprattutto per superare un’adolescenza turbolenta, Barry diventa produttore prima di scoprire di avere una voce magica, perfetta per il genere soul confidenziale, che gli ha dato immenso successo in tutto il mondo.

Con il contributo della ex moglie Glodean, voce delle Love Unlimited, e dei figli, il documentario racconta un uomo tenero, attaccatissimo alla famiglia e al lavoro, che ha seguito con rigore e talento un percorso personale e artistico che ne ha fatto una star internazionale.