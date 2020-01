Rimbaud: il romanzo di Harar – Documentario su Rai5

Il documentario “Rimbaud: il romanzo di Harar”, in onda venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 20.22 su Rai5, ripercorre la vita del poeta che nel 1873 aveva pubblicato “Una stagione all’inferno”.

L’opera, scritta da un Rimbaud diciannovenne, colpì critica e pubblico per la sua capacità premonitrice.

Un vero e proprio incipit della vita dell’autore stesso che si ritrovò in fuga dalla Francia e dall’Europa, viaggiando per il Medio Oriente e l’Asia per approdare infine ad Harar, in Etiopia.

Nel 1880 a soli 26 anni, stanco della vita dissoluta che aveva condotto sino ad allora, il poeta francese Arthur Rimbaud si stabilisce definitivamente in Abissinia, un fiorente angolo dell’Africa.

La sua era stata una continua fuga: una fuga dalla sua città d’origine, dalla sua famiglia e da un Occidente che non era stato in grado di riconoscere il suo genio. Tornò in Francia, malato, dove morì a 37 anni.

Un poeta che contribuì fortemente a cambiare la visione poetica, lasciando una grande eredità a scrittori e artisti del XX secolo.