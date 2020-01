Save The Date – Rai5 – Ospite Chiara Valerio

È la scrittrice Chiara Valerio l’ospite della nuova puntata di “Save The Date” in onda su Rai5 venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 23.06.

La scritrice – oltre a presentare il suo nuovo romanzo “Il Cuore non si vede” – introduce gli appuntamenti della settimana culturale italiana a partire dalla mostra “I sei anni di Marcello Rumma 1965-1970” al Museo Madre di Napoli.

Per la prosa in primo piano “Pesce d’aprile” di Cesare Bocci tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniela Spada e Cesare Bocci.

In sommario anche la danza con “Another Round for Five” della coreografa Cristiana Morganti, interprete per oltre venti anni del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, e “Les Étoiles”, Gala Internazionale di Danza all’Auditorium Parco della Musica di Roma; l’opera con “Lucrezia Borgia” di Donizetti al Teatro Verdi di Trieste; il teatro con gli spettacoli “Misericordia” di Emma Dante e “Wasted” di Giorgina Pi; il musical con “Charlie e la Fabbrica del Cioccolato”, con Christian Ginepro, regia Federico Bellone.

Obiettivo, inoltre sulla scultura “Delfino” di Pino Pascali donato alla GAMeC di Bergamo.