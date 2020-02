Fasma in gara al Festival di Sanremo

Esce il 28 febbraio 2020 “Io sono Fasma” (Sony Music Italy), secondo album dell’artista romano Fasma, che conterrà il singolo “Per sentirmi vivo”, brano con cui sarà in gara tra le “Nuove Proposte” della 70° edizione del Festival di Sanremo.

Sul palco Fasma sarà accompagnato dal suo attuale produttore, GG (Luigi Zammarano), al pianoforte. Dirigerà l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi.

A proposito di “Per sentirmi vivo” Fasma afferma: “Voglio che sia vita per qualcuno che non trova luce…. questo mondo mi ha fatto schifo per tanto tempo ma questa musica mi ha dato speranza, e le persone che mi ascoltano mi hanno dato una certezza. ‘Per sentirmi vivo’ è l’esempio con cui questa certezza si è espressa meglio e mi ha dato la possibilità di aprirmi ancora di più con chi mi ascoltava, sperando questa volta, che andando più affondo dentro me potessi andare affondo dentro loro”.

Il nuovo album “Io sono Fasma” nasce dalla voglia di mostrare cosa si ha dentro, in modo libero e senza restare prigionieri di un determinato genere.

Tiberio Fazioli, aka Fasma, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano) e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto. L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. Nel 2017 pubblica i singoli “Marylin M.” (oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 15 milioni di streaming su Spotify) certificato Disco d’oro, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” ft. Barak da Baby. Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è uscito il 2 Novembre 2018.