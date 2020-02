Zucchero all’Arena di Verona – “D.O.C.”, il nuovo album

Zucchero “Sugar” Fornaciari si prepara per il prossimo tour internazionale, che lo vedrà impegnato da aprile per presentare il suo ultimo disco di inediti “D.O.C”.

Zucchero si esibirà in Italia nei mesi di settembre e ottobre 2020 sul palco dell’Arena di Verona con 14 concerti.

Prima della partenza del tour, il 3 marzo 2020 alla “O2 Arena” di Londra Zucchero sarà uno dei protagonisti di “Music For The Marsden”, concerto benefico organizzato dalla Royal Marsden Cancer Charity. Oltre a Zucchero, unico artista italiano presente, si esibiranno sullo stesso palco artisti del calibro di Eric Clapton, Tom Jones, Gary Brooker dei Procol Harum e Mick Hucknall dei Simply Red, John Illsley dei Dire Straits, Yusuf/Cat Stevens e Paul Carrack, Rick Wakeman, Paul Jones, Mike Rutherford, Bonnie Tyler, Paul Young.

È attualmente in radio il nuovo singolo “Spirito nel buio”, brano estratto dall’album “D.O.C.”.

Questa la tracklist di “D.O.C.”:

– Spirito nel buio;

– Soul Mama;

– Cose che già sai feat Frida Sundemo;

– Testa o croce;

– Freedom;

– Vittime del Cool;

– Sarebbe questo il mondo;

– La canzone che se ne va;

– Badaboom (Bel Paese);

– Tempo al tempo;

– Nella tempesta;

– My Freedom (bonus track);

– Someday (bonus track);

– Don’t let it be gone feat Frida Sundemo (bonus track).

Zucchero – Il video di “Spirito nel buio”