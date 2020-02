Le Parole della Settimana – 1 febbraio 2020 – Gli ospiti

Paola Cortellesi è la protagonista dell’intervista di copertina della sedicesima puntata de Le Parole della settimana.

Il programma, condotto da Massimo Gramellini, va in onda su Rai3 sabato 1 febbraio 2020 alle ore 20.20.

Attrice, sceneggiatrice, comica e imitatrice Paola Cortellesi è protagonista del film “Figli”, l’ultimo lavoro del compianto Mattia Torre, nel quale racconta, in coppia con Valerio Mastrandrea, la vita di due genitori alle prese con l’arrivo del secondogenito.

Nel corso della puntata saranno ospiti anche Camila Raznovich, conduttrice del programma Kilimangiaro la domenica su Rai3, John Peter Sloan, scrittore britannico trapiantato in Italia, il direttore di RaiNews Antonio Di Bella.

Tra gli argomenti della puntata anche la crescente emergenza del “Coronavirus”: se ne parlerà con Alberto Forchielli che racconterà da esperto di questioni orientali l’impatto economico della vicenda e la virologa Ilaria Capua, che proverà a fare chiarezza alla luce dei casi individuati, e isolati, in Italia.

In collegamento dal teatro Ariston di Sanremo, dove fervono i preparativi per l’attesa settantesima edizione del Festival, Vincenzo Mollica, storico inviato del Tg1 racconterà con il suo stile inconfondibile le ultime novità sanremesi.

La puntata vedrà anche il ritorno di Alessandro Gassmann e della sua “parola verde”, lo spazio dedicato alla crescente emergenza ambientale, tema da sempre caro all’attore romano.

Tra gli ospiti in studio, Massimo Gramellini intervisterà anche Laura Imai Messina, il caso editoriale italiano dell’ultima fiera di Francoforte. La giovane scrittrice romana, infatti, è già una voce inconfondibile del panorama letterario italiano che, con il suo “Quel che affidiamo al vento” tradotto in 17 lingue, si appresta a scalare le classifiche in 20 Paesi.

Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.

Le Parole della Settimana è un programma di Laura Bolio, Claudia Carusi, Ilenia Ferrari, Massimo Gramellini, Andrea Malaguti e di Francesca Filiasi, Federico Taddia, Silvia Truzzi.

La regia è di Cristian Biondani.