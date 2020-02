This is art – Gelosia – Rai5

Ramon Gener racconta i più celebri casi di gelosia nella storia dell’arte, della musica, della letteratura, dell’Opera, in “This is art”, in onda giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 19.35 su Rai5.

Caino che uccide Abele per ottenere il favore di Dio, Bernini e Borromini che si contendono il favore del Papa, Venere che tradisce Vulcano con Marte, Medea che uccide i propri figli per punire il tradimento di Giasone, Veronese e Tintoretto che si sfidano per ottenere un lavoro.

Ramon affronta il tema spiegando come questa coinvolga sempre tre soggetti, diversamente dall’invidia che ne coinvolge due. Incontra, inoltre, i tre architetti dello Studio RCR che nel 2017 ha vinto il Premio Pritzker per l’architettura, per scoprire che la loro felice collaborazione esclude ogni tipo di gelosia.

In chiusura del programma This is art, traendo spunto da un’installazione dell’artista Judy Chicago, una riflessione sulla gelosia che può essere superata solo quando l’amore che si cela dietro di essa viene alla luce.