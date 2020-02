This is art – La colpa – Rai5

Il senso di colpa a partire dal Peccato Originale raccontato nella Bibbia: lo esplora Ramon Gener in “This is art”, in onda su Rai5 lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 19.37.

Uno dei modi per combatterlo, secondo la fede cristiana, è la confessione. Gener intervista Padre Kern, sacerdote della Chiesa di Giovanni Nepomuceno a Monaco, e alcune persone – anche un detenuto in prigione per furto – alle quali chiede di spiegare che cosa sia il senso di colpa per loro.

In primo piano anche la storia di diversi artisti che hanno usato la loro arte per placare il proprio senso di colpa (da Brahms con la sua musica, a Picasso e Caravaggio con la loro pittura) e alcuni testi della letteratura mondiale che hanno trattato questo tema, come “Boris Godunov” di Puškin e “Macbeth” di Shakespeare.

Come riflessione finale, Gener suggerisce di seguire l’esempio di questi artisti e di usare l’arte come un modo per placare il senso di colpa e la voce della coscienza che ne deriva.