Martin Cruz Smith – L’enigma siberiano

In questo nuovo romanzo, il nono della serie con protagonista Arkady Renko, Martin Cruz Smith conduce il lettore dentro un mondo di oscuri personaggi e regala una visione della Russia contemporanea.

Tatiana Petrovna, giornalista d’inchiesta coraggiosa e temeraria, ha lasciato Mosca da più di un mese per dedicarsi a un misterioso incarico. Tatiana è nota per le sue sparizioni durante le inchieste più impegnative, ma Arkady Renko, leggendario investigatore di Mosca e amante della donna, è sicuro che questa volta ci sia qualcosa che non va. Quando non la trova sul treno che doveva riportarla in città è l’unico a preoccuparsi, perché conosce troppo bene i nemici della donna e quello che potrebbero arrivare a fare per tenerla buona.

Renko inizia quindi un lungo e pericoloso viaggio in Siberia per trovare Tatiana e riportarla indietro.

Martin Cruz Smith vive in California ed è l’autore di numerosi romanzi tra cui Los Alamos (1986), La rosa nera (1997), Tokyo Station (2002), e dei bestseller internazionali Gorky Park (1982), Stella Polare (1990), Red Square (1993), Lupo mangia cane (2005), Il fantasma di Stalin (2008), Le tre stazioni (2011) e Tatiana (2015) centrati sulla figura dell’ispettore Arkady Renko.

Scheda libro

Autore: Martin Cruz Smith

Titolo: L’enigma siberiano

Editore: Mondadori

Collana: Omnibus

Prezzo: € 20,00

Pagine: 233

In libreria: 10 marzo 2020