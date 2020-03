45 anni, un film di Andrew Haigh – Rai5

Charlotte Rampling e Tom Courtenay sono i protagonisti di un dramma dell’amore in terza età nel film “45 anni”, in onda martedì 17 marzo 2020 alle ore 21.15 su Rai5.

45 anni – La trama

Kate e Geoff conducono una vita tranquilla nella campagna inglese e si apprestano a festeggiare i 45 anni di matrimonio. A pochi giorni dall’evento, però, Geoff riceve una notizia inattesa: è stato ritrovato in un ghiacciaio il corpo intatto di Katya, la sua prima fidanzata finita dispersa durante un’escursione negli anni sessanta. L’uomo cerca di non far trapelare il suo turbamento, ma Kate inizia a scavare nel passato fino a scoprire uno sconcertante segreto.

Andrew Haigh firma un’opera emozionante e coinvolgente, capace di catturare i sentimenti più intimi e inconfessabili di una coppia di lungo corso.

“L’idea del film viene da un racconto di David Constantine, In Another Country – afferma il regista Andrew Haigh -. C’era qualcosa di struggente in questa storia di una relazione che inizia a vacillare proprio quando si avvicina all’ultimo ostacolo prima del traguardo. Come se questo evento del passato, questo corpo di donna conservato nel ghiaccio, avesse aspettato il momento giusto per creare il caos, un caos tutto interiore. I dubbi, le paure e le emozioni represse iniziano a venire a galla, chiamati in causa paradossalmente da una persona che non esiste più. Il racconto originale era molto conciso e nell’adattamento per il cinema ho voluto aggiungere nuovi elementi, come la festa per l’anniversario, oltre che spostare l’azione ai giorni nostri e non negli anni novanta: volevo che Kate e Geoff fossero personaggi attuali e che la storia delle loro scelte ci riguardasse più da vicino”.

Orso d’Argento come miglior attrice a Charlotte Rampling e come miglior attore a Tom Courtenay al 65° Festival di Berlino (2015). Charlotte Rampling è stata candidata all’Oscar 2016 come miglior attrice protagonista. Candidato al David di Donatello 2016 come miglior film dell’Unione europea.