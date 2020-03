Amiche da morire, su Rai3 il film con Claudia Gerini

In onda su Rai3, domenica 1 marzo 2020 in prima serata, il film di Giorgia Farina “Amiche da morire” con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore.

Amiche da morire – La trama

Il film racconta una storia che si svolge d‟estate su un‟isoletta del sud Italia. In questa realtà, divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, si snodano le vite di tre donne, che malgrado le notevoli diversità si trovano costrette a far fronte comune per salvarsi la pelle.

Gilda (Claudia Gerini), una bellezza verace venuta dal continente, che da anni sbarca il lunario facendo il mestiere più antico del mondo; Olivia (Cristiana Capotondi), una giovane moglie da manuale, bella ed elegante che suscita le invidie delle donne per la sua vita idilliaca accanto a un bel marito; Crocetta (Sabrina Impacciatore) il brutto anatroccolo che si mormora porti iella a qualsiasi sventurato le si avvicini e tenti di conquistarla.

A complicare la loro vita arriva un fiero quanto brusco commissario di polizia, Nico Malachia (Vinicio Marchioni). Il commissario intuisce che le tre nascondono un segreto…

I produttori Raffaella e Andrea Leone

«“Amiche da morire” è un film tutto al femminile che delle “femmine” appunto, racconta le contraddizioni fatte di forza e debolezza, di onestà e inganno, di amore e odio – dichiarano i produttori Raffaella e Andrea Leone -. Racconta un’amicizia tra tre donne così diverse e così uguali. Abbiamo avuto la fortuna di poter contare su tre grandi attrici, che in questo film si sono messe in gioco dimostrando che una commedia, non ha necessariamente bisogno di un protagonista maschile per poter funzionare. Claudia, Cristiana e Sabrina sono il grande motore del film, la sua forza sta nelle loro straordinarie interpretazioni. Senza dimenticare il grande contributo di Vinicio Marchioni che, unico “maschio” del film, mostra in realtà un suo lato comico fino ad ora sconosciuto».

Il film è uscito il 7 marzo 2013.