Su Rai3 il film Carol diretto da Todd Haynes con Cate Blanchett e Rooney Mara, in onda lunedì 16 marzo 2020 alle ore 21.20.

Distribuito da Lucky Red e tratto dal romanzo di Patricia Highsmith “Carol” pubblicato in Italia da Bompiani, il film mette in scena una storia d’amore tormentata e l’umiliazione di due donne costrette a nascondersi, ma disposte a lottare per difendere la propria felicità.

Carol – La trama

Therese Belivet (Rooney Mara) è una ventenne che lavora come impiegata in un grande magazzino a Manhattan sognando una vita più gratificante. Un giorno incontra Carol (Cate Blanchett), una donna attraente intrappolata in un matrimonio di convenienza e senza amore. Tra loro scatta immediatamente un’intesa, e l’innocenza del loro primo incontro piano piano svanisce al progressivo approfondirsi del loro legame.

Ambientato nella New York degli anni ’50, Carol racconta la storia di due donne appartenenti ad ambienti molto diversi, travolte da una reciproca passione. Sfidando i tabù imposti dalla morale dell’epoca, che condannano la loro innegabile attrazione, vivranno la loro storia d’amore, a dimostrazione della forza e della capacità di resistenza dei sentimenti.

“Carol è una storia d’amore che tende a dimostrare come la verità sia in assoluto il miglior tonico. Se sei emotivamente onesto con te stesso, su chi sei e in cosa credi, le cose potrebbero non andarti bene, ma sarai certamente unapersona migliore”, afferma la sceneggiatrice Phyllis Nagy. Il turbamento emotivo che caratterizza i personaggi del film è radicato nei mondi convenzionali che Carol e Therese si sono costruite.

Nel cast Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy, Sarah Paulson.