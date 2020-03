Don Matteo 12 – Puntata del 5 marzo 2020 – Rai1

Nuovo appuntamento con la dodicesima stagione di “Don Matteo“, in onda su Rai1 giovedì 5 marzo 2020 alle ore 21.25, con un episodio dal titolo “Non dire falsa testimonianza“.

Don Matteo è un parroco dall’innato talento per le indagini. Prima a Gubbio, poi a Spoleto, collabora con il maresciallo Cecchini e i Carabinieri, affrontando insieme a loro intrighi e sospetti. Oltre ai casi da risolvere però ci sono i conflitti, gli amori e le gag dei suoi più cari amici: la perpetua Natalina e il simpatico Pippo.

Don Matteo 12 – La trama

Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato, Don Matteo. L’accusa è doppiamente sconvolgente. Si apre un caso che coinvolge il sacerdote, che rifiuta di difendersi, chiuso in un ostinato mutismo, mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza.

Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che a causa di una piccola bugia è convinta che Nino sia un sacerdote. Per non deluderla, Cecchini la asseconda e si improvvisa “don Nino”. Intanto, Anna si ritrova a un bivio nella sua vita sentimentale: cosa sceglierà di fare il nostro Capitano?

Interpreti della serie: Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi.