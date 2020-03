Henry Diltz, il fotografo Rock – Rai5

Il documentario “Henry Diltz, il fotografo Rock”, in onda su Rai5 martedì 24 marzo 2020 alle ore 24.14, ripercorre la biografia e la carriera del fotografo Henry Diltz, narrate attraverso le sue parole e i racconti di alcuni degli artisti musicali più famosi al mondo.

Henry Diltz è stato il fotografo ufficiale del leggendario festival musicale di Woodstock nell’agosto 1969. Per oltre 40 anni, il suo lavoro ha arricchito centinaia di copertine di album, ha pubblicato libri, è stato celebrato in riviste e giornali.

Diltz ha pubblicato alcune tra le foto più iconiche della nostra epoca, sempre in base a scelte casuali.

Nato come musicista e fondatore del Modern Folk Quartet, cominciò a stringere numerose amicizie con gli artisti della comunità rock californiana degli anni ’60 e ’70. Immerso in questo mondo, scoprì per caso di avere una passione per la fotografia, che presto si trasformò nel suo lavoro e nella sua ossessione.

Questo dono non passò inosservato ai suoi amici musicisti, e così Diltz cominciò a documentarli sul palco. L’elenco delle copertine degli album e delle foto dei musicisti che ha realizzato negli anni include nomi come i Doors, Eagles, Crosby Stills Nash & Young, Jackson Browne. Ha fotograto Woodstock, Monterey, e il suo lavoro è apparso sulle più importanti riviste mondiali.

In “The Accidental Photographer” sono proprio i suoi amici musicisti, oggi, a documentare la sua vita.