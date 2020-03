La ragazza del mondo, film su Rai5 – La trama

“La ragazza del mondo” è il titolo del film di Marco Danieli che racconta una storia di emancipazione e ricerca di sé attraverso le vicende di una fuoriuscita dalla comunità dei Testimoni di Geova.

Il film va in onda lunedì 2 marzo 2020 alle ore 22.22 su Rai5, per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

La ragazza del mondo – La trama

Quello di Giulia è un mondo antico e sospeso, fatto di rigore e testi sacri, che esclude con ferocia chi non vi appartiene. Quello di Libero è il mondo di tutti gli altri, di chi sbaglia, di chi si arrangia cercando un’altra possibilità e di chi ama senza condizioni. Quando Giulia incontra Libero scopre di poter avere un altro destino, tutto da scegliere. La loro è una storia d’amore purissima e inevitabile e per i due ragazzi inizia un intenso periodo di vita insieme, scelta che comporterà per Giulia una totale esclusione dal mondo dei Testimoni di Geova al quale appartiene. Libero farà a Giulia il dono d’amore più grande di tutti: la libertà di appartenere al mondo, un mondo nuovo, luminoso e pieno di futuro.

«Ho sempre nutrito grande interesse per i temi dell’identità, della costruzione della persona, del rapporto tra individuo e collettività – afferma il regista Marco Danieli -. Quello dell’ortodossia religiosa è a mio avviso un contesto ideale per approfondire queste tematiche, perché la manifestazione della volontà individuale si scontra, inevitabilmente, con quelle che sono le sovrastrutture etiche e di pensiero della comunità. Proprio per questo, nonostante il mio film sia dominato da una storia d’amore complessa e appassionata, lo considero un racconto di formazione e non un film sentimentale. L’amore per Libero, un ragazzo dal passato difficile, spinge la protagonista alla ricerca della propria identità ma non è il punto di arrivo del suo percorso: è soltanto il catalizzatore del cambiamento. La vera emancipazione per Giulia arriverà nel momento in cui imparerà a contare sulle proprie forze».

Il film ha avuto diversi riconoscimenti: Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2016: Premio Pasinetti, Premio Carlo Lizzani, Premio Uaar. David di Donatello 2017 come Miglior regista esordiente a Marco Danieli. Globo d’oro 2017 per la Miglior opera prima a Marco Danieli.

Nel cast Sara Serraiocco, Michele Riondino, Marco Leonardi, Stefania Montorsi, Pippo Delbono, Lucia Mascino.