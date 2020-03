Le meraviglie, un film su Rai5 – La trama

“Le meraviglie” è il titolo del film della regista Alice Rohrwacher, in onda lunedì 23 marzo 2020 alle ore 22.11 su Rai5, per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

Le meraviglie – La trama

L’estate di quattro sorelle capeggiate da Gelsomina, la primogenita, l’erede del piccolo e strano regno che suo padre ha costruito per proteggere la sua famiglia dal mondo “che sta per finire”. È un’estate straordinaria, in cui le regole che tengono insieme la famiglia si allentano: da una parte l’arrivo nella loro casa di Martin, un ragazzo tedesco in rieducazione, dall’altro l’incursione nel territorio di un concorso televisivo a premi, “il paese delle Meraviglie”, condotto dalla fata bianca Milly Catena.

Le meraviglie è un film che racconta della campagna, dell’amore un po’ bizzarro tra un padre e le sue figlie, di figli maschi mancati, di animali e fate che abitano nella televisione. E’ un film che è accaduto dopo il sessantotto. E’un film dove si parla in viterbese ma quando ci si arrabbia si risponde in francese e tedesco. E’ anche una fiaba.

Tra gli interpreti, Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba Rohrwacher, Sabine Timoteo, Agnese Graziani, Monica Bellucci.

Grand Prix al 67° Festival di Cannes (2014). Premio speciale per il successo internazionale all’edizione 2014 dei Nastri d’Argento.