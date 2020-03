Pink Nights – Diana Ross e Barbra Streisand

Nella settimana che precede la Giornata internazionale della donna, Rai Cultura rende omaggio alle grandi icone femminili del rock e del pop con un ciclo di concerti e documentari musicali, in onda dal 2 al 6 marzo 2020 in seconda serata su Rai5: una settimana di “Pink Nights” dedicata a tutte le donne per annunciare l’8 marzo.

Sono tante le donne di incredibile talento che hanno saputo farci ballare, scatenare, commuovere e ispirare: da grandi interpreti e performer come Barbra Streisand e Dionne Warwick a fuoriclasse del cantautorato come Carole King e Norah Jones, passando per le regine del Pop degli ultimi 40 anni come Diana Ross, Mariah Carey, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga.

Pink Nights – The Queens of Pop

Apre l’omaggio il doppio appuntamento in onda lunedì 2 marzo 2020 alle ore 24.02, dedicato a Diana Ross e Barbra Streisand. Si comincia con l’episodio della serie “The Queens of Pop” che ripercorre la biografia e la carriera di Diana Ross. Idolo di Michael Jackson, leader delle Supremes e forse anche di Berry Gordy, fondatore della Motown.

Pink Nights – Barbra Streisand, nascita di una stella

A seguire, il documentario “Barbra Streisand, nascita di una stella” ripercorre la carriera della “Funny Girl”, dalla sua nascita a Williamsburg, NY, nel 1942, al picco della popolarità negli anni Ottanta. Vincitrice di due premi Oscar, undici Golden Globe, dieci Grammy Award e cinque Premi Emmy, la Streisand è un’icona intramontabile e un’artista completa: cantante, attrice, compositrice, regista e produttrice cinematografica. Ma soprattutto, artefice di un nuovo modello di femminilità.