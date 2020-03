Proprio lui?, film su Rai Movie – La trama

Rai Movie trasmette, giovedì 5 marzo 2020 alle ore 21.10, il film di John Hamburg “Proprio lui?“, con Bryan Cranston e James Franco.

Proprio lui? – La trama

Ned Fleming, la moglie e il figlio più giovane si spostano durante le vacanze di Natale dal Michigan alla California, per far visita alla primogenita Stephanie e conoscere il suo fidanzato, dopo che ne hanno più che intravisto il posteriore nel corso di una videochiamata collettiva.

Laird, il giovane in questione, è un ultra miliardario della Silicon Valley, padrone di un’ipertecnologica tenuta da sogno, ma anche eccentrico erotomane, incapace di controllare il linguaggio, insensibile a qualunque limite socialmente stabilito. Nonostante il ragazzo sembri conquistare il resto della famiglia, Ned persiste nel considerarlo il suo peggior nemico, specie dal momento in cui Laird gli confessa di voler fare a sua figlia la fatidica proposta.

“L’intero film si basa sul contrasto fra questi due uomini e sulla loro esilarante competizione per conquistare l’affetto di Stephanie – afferma Bryan Cranston -. Ned Fleming e Laird Mayhew differiscono in tutto e per tutto: provengono da ambienti diversi, hanno frequentato scuole diverse, sono stati educati secondo principi diversi; hanno stili di vita diversi, amano ascoltare brani di musica totalmente diversi… tutto ciò che li riguarda è esattamente agli antipodi. Questo ovviamente genera un contrasto fra loro, perché non riescono a immedesimarsi minimamente l’uno nell’altro”.

Nel cast Zoey Deutch, Megan Mullally, Keegan-Michael Key, Griffin Gluck, James Franco, Bryan Cranston, John Hamburg.