The Great Songwriters – Bill Withers – Rai5

Il cantautore statunitense Bill Withers si racconta nel nuovo episodio della serie “The Great Songwriters”, in onda su Rai5 venerdì 20 marzo 2020 alle ore 24.10.

Attivo principalmente dal 1970 al 1985, ha vinto tre Grammy Awards e ha composto celebri brani come “Lean on Me”, “Ain’t No Sunshine”, “Just the Two of Us”.

Bill Withers nel documentario confida i dolori che si nascondono dietro la composizione di un brano e spiega perché ha rinunciato a registrare e suonare.

Sette ritratti di cantautori leggendari che svelano i meccanismi creativi dietro la composizione di brani diventati “classici” della storia della musica.

Ogni documentario presenta quattro esibizioni esclusive accompagnate da interviste in cui gli artisti spiegano il loro lavoro e la loro passione in prima persona, senza la mediazione di un conduttore.