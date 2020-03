The Great Songwriters – The Flaming Lips

Sei ritratti originali di cantautori leggendari che svelano i processi creativi dietro la composizione di brani diventati cult. Li racconta il produttore e regista Paul Toogood nella serie “The Great Songwriters”, in onda su Rai5 giovedì 12 marzo 2020 alle ore 23.23.

Ogni documentario presenta quattro esibizioni esclusive accompagnate da interviste in cui gli artisti spiegano il loro lavoro e la loro passione in prima persona.

Svelando le storie che si celano dietro alle loro canzoni, gli aneddoti, il making, i percorsi artistici, insieme ai live in versione acustica.

Protagonista del nuovo episodio sono I Flaming Lips.

I Flaming Lips – capitanati da Wayne Coyne – sono una istituzione del rock psichedelico contemporaneo. Wayne Coyne e Steven Drozd svelano i segreti e gli aneddoti dietro alle canzoni del gruppo.

Nell’episodio presentano quattro canzoni in versione acustica: Godzilla Flick, Do You Realize?, Yoshimi Battles the Pink Robots Pt 1 and The Castle.

Negli episodi successivi di “The Great Songwriters”, si incontra Rickie Lee Jones e Paul Anka.