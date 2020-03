The wolf of Wall Street, con Leonardio DiCaprio

Va in onda su Rai Movie, sabato 14 marzo 2020 alle ore 21.10, il film diretto da Martin Scorsese dal titolo “The wolf of Wall Street”, tratto da una storia vera.

The wolf of Wall Street segue l’impressionante ascesa e la caduta di Jordan Belfort (interpretato dal tre volte candidato all’Academy Award Leonardo DiCaprio), il broker di New York che conquista una fortuna incredibile truffando milioni di investitori.

Il film segue la folle cavalcata di Belfort, un giovane “nuovo arrivato” a Wall Street che si trasforma via via in un corrotto manipolatore dei mercati e in un cowboy della Borsa. Avendo conquistato rapidamente una ricchezza enorme, Jordan la utilizza per comprarsi un’infinita gamma di afrodisiaci: donne, cocaina, automobili, la moglie supermodella e una vita leggendaria fatta di aspirazioni e acquisti senza limiti.

Ma mentre la società di Belfort, la Stratton Oakmont, è sulla cresta dell’onda e sguazza nella gratificazione edonistica più estrema, la SEC e l’FBI tengono d’occhio il suo impero contrassegnato dagli eccessi.

Il regista Martin Scorsese con questo film propone un racconto oltraggioso, una dark comedy contemporanea sull’alta finanza, un mondo dove domina l’estorsione perfetta. Il risultato è un viaggio epico nell’esaltazione provocata da avidità, adrenalina, sesso, droghe e dal vortice costante del denaro guadagnato troppo facilmente.

Nel cast Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon Favreau e Jean Dujardin.

La pellicola è diretta da Martin Scorsese e sceneggiata da Terence Winter, che si è basato sul libro di Jordan Belfort.



La pellicola ha avuto 5 nomination agli Oscar.