Aspettando le Parole – 25 aprile 2020 – Rai3

Su Rai3 in prima serata terza puntata di Aspettando le Parole, con Massimo Gramellini.

Il programma va in onda sabato 25 aprile 2020 alle ore 20.30.

Gli ospiti, tutti in collegamento video, affronteranno il tema della Liberazione.

La “dedica” di Massimo Gramellini, appuntamento fisso che apre ogni puntata, sarà in memoria dei sette Fratelli Cervi.

Tra gli ospiti Gad Lerner che da lunedì su Rai3 darà voce agli ultimi partigiani viventi con “La Scelta – I partigiani raccontano“; Elena Sofia Ricci, protagonista della fiction di Rai1 “Vivi e lascia vivere“; il Segretario della CGIL Maurizio Landini; Beppe Fiorello che leggerà la famosa lettera scritta da un nonno in punto di morte per i nipoti; Alessandro Gassmann e il figlio Leo che, in occasione della Festa della Liberazione, presenterà l’inedito Freedom; il Prof. Giovanni Rezza, epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità; Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (NA).



Come sempre sarà dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

In chiusura del programma “Aspettando le Parole” la “Buonasera”, il consueto monologo di Massimo Gramellini ispirato da fatti di cronaca.