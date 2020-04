Bella da morire – 5 aprile 2020 – Rai1

Su Rai1 quarto e ultimo appuntamento con la serie “Bella da morire”, in onda domenica 5 aprile 2020 alle ore 21.25, con Cristiana Capotondi, Lucrezia Lante della Rovere, Margherita Laterza.

La fiction vuole contribuire a sollevare veli su un tema tristemente attuale come quello dei femminicidi, cercando di restituire la complessità, i retroscena e le sfumature di queste storie.

Bella da morire è una storia di donne forti, emancipate, appassionate del loro lavoro e che cercheranno, insieme, di scoprire la verità e fare giustizia per Gioia e le altre donne a cui è stata tolta la voce e, talvolta, la vita.

“Bella da morire ”, gli episodi della puntata del 22 marzo 2020

Il cerchio si stringe intorno all’assassino di Gioia. I poliziotti sono sulle tracce di Paolo Bonsini, principale sospettato per l’omicidio della giovane donna. Un nuovo episodio di violenza domestica pone fine alla storia d’amore fra Eva e Marco. Eva si rifugia a casa del padre, mentre Marco decide di lasciare Lagonero. Andando via dalla città però, il poliziotto si imbatte in Sofia, che guida sconvolta per le vie del paese. Insospettito dallo stato della donna, decide di seguirla a casa. Trovando Giuditta nell’abitazione di Iurini, Michele assesta un pugno al suo rivale in amore.

Edoardo sospetta che Matteo sia suo figlio. Grazie all’aiuto del padre, Rachele rievoca il passato e scopre la verità sulla notte di violenza vissuta anni prima. Rachele presenta Edoardo a Matteo, ma Eva spiega all’uomo che non avrà alcun ruolo nella vita del bambino. Anita rivela che Paolo Bonsini, ritrovato privo di vita sulla riva del lago, non si è suicidato ma è stato ucciso: l’assassino di Gioia è ancora in circolazione. Giuditta blocca la conferenza stampa in cui Iurini ha intenzione di comunicare la risoluzione del caso, provocando la sua ira. Mentre tutti hanno perso le tracce di Marco, Eva scopre la verità sulla morte di Gioia, finendo lei stessa in pericolo.

Il cast

Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante Della Rovere, Elena Radonicich, Benedetta Cimatti, Margherita Laterza, Giulia Arena, Gigio Alberti, Paolo Sassanelli, Anna Ferruzzo, Fausto Maria Sciarappa.

Una produzione Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, che vede alla regia Andrea Molaioli.