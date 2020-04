“DOC. Nelle tue mani” – 2 aprile 2020 – Rai1

Secondo appuntamento con la nuova serie DOC. Nelle tue mani, con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, in onda su Rai1 giovedì 2 aprile 2020 in prima serata.

Ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni tratta dai libri “Meno dodici” e “Pronto Soccorso” editi da Mondadori, la serie racconta la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida.

Quando non è grave al punto da mettere in pericolo la vita stessa, forse può essere la strada per la ricerca del senso più profondo dell’esistenza.

“DOC. Nelle tue mani”, gli episodi della puntata del 2 aprile 2020

Nel primo episodio dal titolo Niente di personale, Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese.

Nel secondo episodio intitolato Nelle tue mani, l’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.

DOC. Nelle tue mani racconta in fondo che siamo tutti pazienti prima o poi e che il caso più importante che il protagonista di questa serie è costretto a risolvere è identico a quello che ognuno di noi affronta ogni giorno quando si domanda: chi sono davvero? qual è il mio posto?

Nel cast della serie DOC. Nelle tue mani Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Beatrice Grannò, Pia Lanciotti.

Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, con la regia Jan Maria Michelini e Ciro Visco e, come autori del soggetto e supervisione alla sceneggiatura Francesco Arlanch e Viola Rispoli.