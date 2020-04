Il Commissario Montalbano, Il giro di boa – La trama

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai1 con l’episodio “Il giro di boa”, con Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi.

Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, l’episodio va in onda lunedì 27 aprile 2020 in prima serata.

Il Commissario Montalbano – Il giro di boa – Trama

Montalbano, nel corso della sua consueta nuotata mattutina, si imbatte in un cadavere galleggiante. È il corpo di un uomo in stato di decomposizione avanzata, con polsi e caviglie profondamente incisi.

Il commissario giunge alla conclusione che l’uomo è stato assassinato un paio di mesi prima; le correnti hanno trascinato il corpo sulla spiaggia di Marinella, ma il luogo del delitto non è quello.

Mentre parla con Ciccio Albanese al porto di Vigata, Montalbano assiste allo sbarco di clandestini da una motovedetta appena attraccata al molo. Ne scendono uomini, donne, bambini. Uno di questi ultimi, otto anni circa, appena messo piede sulla banchina cerca di fuggire; sembra impaurito. Montalbano lo raggiunge, lo prende per mano e lo riaccompagna dalla madre, che nella foga di corrergli incontro cade e si sloga una caviglia.

Viene allora chiamata un’autoambulanza; la donna e i suoi bambini vengono accompagnati all’ospedale. Ma il piccolo clandestino non sembra contento di essere riportato dalla madre: attraverso il finestrino dell’autoambulanza, lancia a Montalbano uno sguardo carico di apprensione. Il commissario non riesce a dimenticare quegli occhi carichi di tristezza e di paura.

Mentre al commissariato Catarella riconosce nell’identikit dell’uomo assassinato il volto di un latitante calabrese, tale Ernesto Errera, Montalbano apprende dal telegiornale che il bambino extracomunitario che aveva incontrato al porto di Vigata è stato investito da un’automobile ed è morto.

Montalbano è sconvolto, oppresso dai sensi di colpa: vuole sapere cosa è successo a quel bambino. Aiutato da Fazio, scopre che l’uomo che aveva accompagnato la donna sull’ambulanza e poi al pronto soccorso si chiama Gaetano Marzilla, ed è proprietario di un negozio che anni prima era stato incendiato perché l’uomo non si era piegato al racket del pizzo; in seguito, tuttavia, per rimettere in piedi l’attività era stato costretto a ricorrere agli usurai.

Le indagini del commissario proseguono con l’obiettivo di collegare gli avvenimenti e gli omicidi accaduti.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Isabell Sollman, Roberto Nobile, Carmela Gentile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Elia Schilton, Giovanni Argante, Gianna Piaz, Elio Veller, Giuseppe Caponnetto, Pippo Provvidenti.