La Scala su Rai5 – Simon Boccanegra di Verdi

Rai Cultura propone, mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 10,00 su Ra5, il capolavoro di Giuseppe Verdi “Simon Boccanegra“, melodramma in un prologo e tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dall’omonimo dramma di Antonio García Gutiérrez.

L’opera, diretta dal Maestro Daniel Barenboim, è andata in scena al Teatro alla Scala di Milano nella Stagione 2009/2010.

La regia è di Federico Tiezzi, le scene di Pier Paolo Bisleri, i costumi di Giovanna Buzzi.

Sul palco un cast di fama internazionale. Nella parte di Simone canta Placido Domingo, in quella di Amelia Anja Harteros, mentre Fabio Sartori è Gabriele Adorno, Ferruccio Furlanetto Jacopo Fiesco, Massimo Cavalletti Paolo Albiani ed Ernesto Panariello Pietro.

Simon Boccanegra fu rappresentato per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 12 marzo 1857.

Opera radicalmente innovativa nella struttura drammaturgica (i fatti rappresentati nel Prologo precedono di 25 anni l’azione dell’Atto I), Simon Boccanegra cadde alla prima rappresentazione alla Fenice di Venezia, fu applaudita poco dopo a Napoli e nel 1859 non ebbe successo alla Scala. «Credevo di aver fatto qualcosa di possibile, ma pare che mi sia ingannato, vedremo in seguito chi abbia torto», scriveva Verdi alla contessa Maffei dopo l’insuccesso alla prima. Il sipario si alzò nuovamente su Simone oltre vent’anni dopo, grazie all’intuizione di Giulio Ricordi che propose a Verdi una collaborazione con Arrigo Boito. Boito apportò modifiche al libretto, Verdi alla partitura: il Teatro alla Scala il 24 marzo 1881 celebrava il buon successo della seconda edizione del Simone.

Alla Scala Simon Boccanegra appare nel 1955 diretto da Francesco Molinari-Pradelli con uno spettacolo di Mario Frigerio. Dieci anni dopo Gianandrea Gavazzeni, convinto sostenitore dell’opera, la riporta in scena. Ma la consacrazione agli occhi degli studiosi e nel cuore del pubblico avviene il 7 dicembre 1971 con la storica edizione Abbado-Strehler. Lo spettacolo, immediatamente riconosciuto come un capolavoro, è ripreso nel 1973, ‘76, ‘78, ‘79, ‘81 e ‘82. Occorre poi attendere il 2010 perché Daniel Barenboim riporti il titolo alla Scala con lo spettacolo firmato da Federico Tiezzi. Spettacolo che verrà ripreso successivamente.