La strada più lunga, film su Rai5

Nel 75esimo anniversario della Liberazione, Rai Cultura celebra la ricorrenza con il film “La strada più lunga”, girato nel 1965 da Nelo Risi.

Il film, in onda sabato 25 aprile 2020 alle ore 17.24 su Rai5, è tratto dal racconto “Il voltagabbana” di Davide Lajolo.

Un originale televisivo prodotto dalla Rai, parte di un ciclo di sceneggiati trasmessi dalla Tv italiana in occasione del ventennale della Resistenza.

Michele è sempre stato fascista. Ha combattuto in Etiopia, Spagna, Albania, Grecia. Dopo l’8 settembre 1943 ritorna a casa. Ha creduto nelle cause per cui ha lottato, ma ora è stanco e si rifiuta di aderire alla Repubblica di Salò. Ma la situazione non permette di restare neutrali. È giunto il momento delle scelte. Si unisce invece ai partigiani del cuneese, ne abbraccia gli ideali e lotta al loro fianco.

Con Gian Maria Volontè, Graziella Galvani, Augusto Mastrantoni, Giampiero Albertini, Ernesto Colli, Carlo Enrici, Evar Maran, Teresa Ricci, Lallo Berardengo, Alberto Cipellini, Umberto Boella, Angelo Pepino, Giuseppe Arnaud, Marilena Diale.