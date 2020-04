La truffa del secolo, film con Benoît Magimel e Gerard Depardieu – Rai4

Per il ciclo cinematografico “Thriller in Europe”, dedicato alle novità del genere dal continente europeo, mercoledì 1 aprile 2020 alle ore 21.21 andrà in onda su Rai4 il film “La truffa del secolo”.

Una produzione francese, ispirata da un caso di cronaca, ma costruita secondo le regole classiche del noir transalpino.

Diretto dal maestro del genere Oliver Marchal e interpretato da Benoît Magimel e Gerard Depardieu, il film racconta la storia di un imprenditore che cerca di truffare lo Stato.

La truffa del secolo – La trama

Antoine Roca è un imprenditore in grosse difficoltà economiche e finanziarie. Per salvare la propria situazione decide di aggirare lo stato francese sfruttando una scappatoia nel sistema di tassazione del carbone. Una truffa che lo condurrà in una spirale discendente fatta di banditismo finanziario e corruzione.

Nel cast Benoît Magimel, Idir Chender, Laura Smet, Michaël Youn, Gérard Depardieu, Patrick Catalifo, Fred Epaud, Moussa Maaskri.