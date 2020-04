L’Allieva 2 – Su Rai1 la replica della fiction

Torna in replica su Rai1 la fiction “L’Allieva 2”, con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Alice Allevi, specializzanda in medicina legale, e Lino Guanciale in quello del dott. Claudio Conforti.

La serie, per la regia di Fabrizio Costa, è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele” (ed. Longanesi).

In questa stagione Alice è alle prese con un nuovo anno di specializzazione in medicina legale. È cresciuta ma continua ad avere la testa tra le nuvole e a combinare guai sul lavoro e in amore. Con il suo mentore, il Dottor Claudio Conforti, il rapporto resta altalenante. I due, attratti l’uno dall’altra, continuano ad essere molto diversi e ad avere idee diametralmente opposte sull’amore. A complicare ulteriormente le cose, ci pensa l’arrivo di un nuovo personaggio: il fascinoso PM Sergio Einardi, interpretato da Giorgio Marchesi.

“L’allieva 2”, gli episodi della prima puntata

I primi due episodi vanno in onda domenica 19 aprile 2020 in prima serata.

Primo episodio – Le ossa della principessa

L’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi e non tarda a scoprire che tra l’uomo e Conforti c’è un misterioso rancore legato al passato.

Secondo episodio – Il tempo di un battito

Claudio e Alice continuano ad avere punti di vista opposti sull’amore. Nel frattempo Ambra scompare misteriosamente e Claudio sembra essere molto preoccupato. Una rapina in farmacia degenerata in omicidio porta Alice e Conforti a incontrare nuovamente Einardi, il quale anche stavolta non nasconde un vivo interesse per l’allieva. In Istituto, intanto, il Supremo prof. Malcomess, direttore dell’Istituto, comunica la decisione di ritirarsi aprendo la corsa alla sua successione e indicendo un concorso tra gli specializzandi per una borsa di studio a Baltimora.

Il cast de “L’allieva 2”

Alice Allevi – Alessandra Mastronardi

Claudio Conforti – Lino Guanciale

Sergio Einardi – Giorgio Marchesi

Arthur Malcomess – Dario Aita

Prof. Malcomess, “Il Supremo” – Tullio Solenghi

Lara – Francesca Agostini

Calligaris – Michele Di Mauro

Paolone – Emmanuele Aita

Erika Lastella – Claudia Gusmano

Cordelia – Anna Dalton

Marco – Pierpaolo Spollon

Prof.ssa Boschi, “La Wally” – Giselda Volodi

Agente Visone – Fabrizio Coniglio

Dott. Ancheschi – Francesco Procopio

Yukino – Jun Ichikawa

Beatrice Alimondi – Chiara Ricci

Nonna Amalia – Marzia Ubaldi

Ambra Negri Della Valle – Martina Stella

La serie, coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, è scritta da Peter Exacoustos, Fabrizia Midulla, Cecilia Calvi, Valerio D’Annunzio, con la collaborazione di Alessia Gazzola che, anche in questa seconda stagione, è protagonista di un cameo nella prima puntata.