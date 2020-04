Lucio Silla di Mozart su Rai5

Lucio Silla di Wolfgang Amadeus Mozart © Teatro alla Scala

Andato il scena nel 2015 al Teatro alla Scala di Milano, Lucio Silla di Wolfgang Amadeus Mozart, dramma per musica in tre atti, viene riproposto da Rai Cultura martedì 21 aprile 2020 alle ore 10.00 su Rai5.

Si tratta di una nuova produzione del Teatro alla Scala in coproduzione con Fondazione Mozarteum e Festival di Salisburgo.

Sul podio il Maestro Marc Minkowski, fondatore dei “Musiciens du Louvre” nel 1982 e ospite regolare delle maggiori orchestre, dai Berliner alla Los Angeles, oltre che Direttore Artistico della Mozartwoche di Salisburgo.

La regia è di Marc Minkowski, fondatore a Toronto insieme alla coreografa Jeannette Lajeunesse Zingg del gruppo Opera Atelier.

Le scene e i costumi sono di Antoine Fontaine, le luci di Hervé Gary.

La coreografia è di Jeannette Lajeunesse Zingg.

Sul palcoscenico il tenore Kresimir Spicer, Lenneke Ruiten, soprano, Marianne Crebassa, mezzosoprano, Giulia Semenzato, soprano, Inga Kalna, soprano.

Lucio Silla – L’opera

Lucio Silla è la terza opera scritta da Mozart per Milano.

Nel corso del lungo viaggio in Italia tra il dicembre 1769 e il marzo 1771 Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart soggiornano due volte nella città lombarda.

Nel gennaio 1770 avviene il primo incontro con il governatore e mecenate Conte Firmian; il 26 dicembre va in scena al Regio Ducal Teatro Mitridate re di Ponto, con il compositore al cembalo.

Il successo di Mitridate (22 recite) garantisce a Mozart un nuovo impegno per l’anno successivo: la “festa teatrale” Ascanio in Alba, su libretto del Parini, in occasione delle nozze dell’Arciduca Ferdinando, figlio dell’imperatrice Maria Teresa, con Maria Beatrice Ricciarda d’Este. E proprio alla coppia arciducale Mozart dedica nel 1772 il Lucio Silla, che va in scena ancora un 26 dicembre al Regio Ducal Teatro. Mozart nel 1772 aveva 16 anni.

Lucio Silla – Personaggi e interpreti

Lucio Silla: Kresimir Spicer;

Giunia: Lenneke Ruiten;

Cecilio: Marianne Crebassa;

Lucio Cinna: Inga Kalna;

Celia: Giulia Semenzato.

Basso continuo:

Cembalo: Francesco Corti;

Violoncello: Simone Groppo;

Contrabbasso: Pino Ettorre.

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala. Maestro del Coro Bruno Casoni.

Corpo di ballo del Teatro alla Scala diretto da Makhar Vaziev.

La regia televisiva è di Arnalda Canali.