È dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart il concerto dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che Rai Cultura propone mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 18.09. su Rai5.

Sul podio il Maestro Ton Koopman.

Organista, clavicembalista, direttore d’orchestra, interprete e ricercatore fra i più accreditati del repertorio antico, Koopman propone due capolavori mozartiani: la Messa in do minore per soli, coro e orchestra K 427 e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 detta “Jupiter”.

Apre il programma la Grande Messa in do minore, composta da Mozart per invocare la guarigione della futura moglie Konstanze da una malattia. La Messa rimase incompiuta.

A interpretarla, accanto al Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un quartetto di voci quali i soprani Maria Grazia Schiavo e Roberta Mameli, il tenore Tilman Lichdi e il basso Luca Tittoto.

Chiude il concerto la Sinfonia “Jupiter”, scritta da Mozart nell’estate del 1788.

La regia televisiva a cura di Alessandra De Sanctis.