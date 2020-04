“Revolution – Storie dal futuro” – Rai2

Seconda puntata di “Revolution – Storie dal futuro”, con Francesco Mandelli e Federico Russo.

Un viaggio nel tempo attraverso le grandi innovazioni che hanno segnato il nostro costume, le nostre abitudini, la nostra quotidianità per raccontare i cambiamenti della nostra epoca.

Nel programma, in onda giovedì 30 aprile alle 23.30 su Rai2, Francesco Mandelli incontra il grande trasformista Arturo Brachetti. Nel Teatro Le Musichall di Torino, Mandelli cercherà di capire come le tecnologie possono migliorare e integrarsi con il mondo degli spettacoli live, mantenendo vivo l’interesse e coinvolgendo gli spettatori sempre più esigenti.

Si andrà poi a scoprire un mondo in cui sport e intelligenza artificiale si incontrano. È il progetto di Math&Sport, startup italiana fondata da Ottavio Crivaro. Grazie alle analisi delle performance degli atleti in presa diretta, i coach saranno in grado di valutare sempre meglio le loro qualità e capire come potenziarle al massimo.

Federico Russo ci porterà dal terzo e ultimo ospite di puntata. Nello show-room temporaneo nel centro di Milano, Marcelo Burlon ci racconterà come il successo del suo brand sia strettamente legato ai social media e alle possibilità di condivisione e visibilità a livello globale.