Sabato classica su Rai5

Per lo spazio “Sabato classica”, Rai Cultura propone su Rai5 la serie “Musica da camera con vista”.

Il musicologo Giovanni Bietti presenta celebri pagine del repertorio per quartetto d’archi nella cornice di prestigiose residenze storiche.

Nella puntata dal titolo “Italia”, in onda sabato 11 aprile alle 19.36, il Quartetto Guadagnini, nel Palazzo Spalletti Trivelli di Reggio Emilia, esegue Crisantemi, elegia per quartetto d’archi di Giacomo Puccini, e Serenata Italiana di Hugo Wolf.

Il Quartetto è formato da Fabrizio Zoffoli, violino; Cristina Papini, violino; Matteo Rocchi, viola; Alessandra Cefaliello, violoncello.

La regia è di Antonio Marzotto.

Sabato classica – I concerti del Quirinale

A seguire, il concerto dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale che ha inaugurato la stagione 2018-2019 dei “Concerti del Quirinale“.

Conduttore Stefano Catucci. Pianista Andrea Bacchetti. Quintetto d’Archi dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: Roberto Ranfaldi, violino; Paolo Giolo, violino; Margherita Sarchini, viola; Massimo Macrì, violoncello; Gabriele Carpani, contrabbasso.

Di Wolfgang Amadeus Mozart saranno eseguiti:

Concerto per pianoforte e orchestra n. 12 in La maggiore K 414 (versione Lachner);

Concerto per pianoforte e orchestra n. 17 in Sol maggiore K 453 (versione Lachner).

Regia Carlo Gallucci.