Sei mai stata sulla luna? – Film su Rai Premium

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Rai Premium propone, giovedì 2 aprile 2020 alle ore 21.20, il film “Sei mai stata sulla luna?”.

Una commedia romantica di Paolo Genovese ambientata nelle campagne pugliesi.

Sei mai stata sulla luna? – La trama

Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto che le farà capire che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. Ma quando la felicità sarà ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Sei mai stata sulla luna? è una commedia sentimentale sospesa tra città e campagna che racconta l’incontro tra due mondi diversi. Da un lato il caos della città dove si muove con disinvoltura la nostra protagonista (Liz Solari), il suo fidanzato (Pietro Sermonti) e la sua assistente (Giulia Michelini). Dall’altro un piccolo paese della Puglia stravolto dall’arrivo della bella giornalista, dove troveremo un carosello di personaggi esilaranti e originali: il barista avanguardista (Emilio Solfrizzi); e quello tradizionalista (Sergio Rubini), Pino (Neri Marcorè), il cugino autistico aspirante prete; Mara (Sabrina Impacciatore), la bancaria sognatrice e Anita, la veterinaria misteriosa; Oderzo (Nino Frassica), il contadino emigrato al nord e il notaio latinista (Dino Abbrescia); l’agente immobiliare macellaio (Paolo Sassanelli), la mucca Celestina e tanti altri.

Nel cast Raul Bova, Neri Marcorè, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti e Nino Frassica.