Vivi e lascia vivere, su Rai Premium la replica della prima puntata

Viene riproposta sabato 25 aprile 2020 alle ore 21.20 su Rai Premium la prima puntata della nuova serie televisiva dal titolo “Vivi e lascia vivere“, con Elena Sofia Ricci.

La storia di una famiglia all’apparenza come tante, con un enorme segreto da custodire e una rinascita inattesa che arriva all’indomani di una tragedia, come il sole dopo una tempesta.

Laura è una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che non si arrende e che, proprio quando la vita sembra presentarle “il conto”, reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva celato al mondo con attento scrupolo.

Laura è una di quelle persone che riesce a trasformare l’esistenza in qualcosa di migliore, di compiuto, proprio quando tutte le certezze appaiono perdute. Incarna lo spirito di rivalsa di chi non teme di guardare al futuro con positività e riesce a trovare, anche nel dolore più profondo, lo stimolo per evolversi, per crescere e realizzarsi.

Vivi e lascia vivere, gli episodi del 23 aprile 2020

Il ritorno

Laura torna a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie a Rosa e Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare una via d’uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano.

L’incontro

La famiglia si riorganizza, Laura reagisce e fa un incontro del tutto inaspettato: Toni, un suo vecchio amico che sembra molto cambiato. Giada ottiene il lavoro che voleva. Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche entra in una casa privata pensando che sia vuota e non sa cosa la aspetta.

Il cast

Elena Sofia Ricci: Laura;

Antonio Gerardi: Renato;

Silvia Mazzieri: Giada;

Carlotta Antonelli: Nina;

Giampiero De Concilio: Giovanni;

Iaia Forte: Marilù;

Bianca Nappi: Rosa;

Teresa Saponangelo: Daniela;

Riccardo Maria Manera: Nicola;

Irene Casagrande: Sara;

Emanuele Linfatti: Andrea;

Matteo Oscar Giuggioli: Luca;

Riccardo Lombardo: Saverio;

Orsetta De Rossi:Lorenza;

Daniele Orlando: Dario;

Massimo Nicolini: Matteo.

E con Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction – Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato.