“8 ½”, il film di Federico Fellini su Rai Movie

Per il ciclo “Federico Fellini, realista visionario”, Rai Movie trasmette, mercoledì 27 maggio 2020 in prima serata, il film “8 ½”.

“8 ½” – La trama

Marcello Mastroianni è Guido Anselmi, un celebre regista in piena crisi creativa che cerca evasione in una rinomata stazione termale.

Realtà e immaginazione si mescolano nella sua mente e il luogo che dovrebbe dargli cura e distensione si popola dei personaggi che fanno parte della sua vita.

L’arrivo dell’amante Carla, poi di Luisa, la moglie, e dell’attrice Claudia, i colloqui con il produttore, i tecnici e con gli abituali frequentatori delle Terme, veri o irreali che siano, aumentano la confusione di Guido e fanno riemergere i ricordi più lontani della sua vita.

La crisi di Guido non accenna a risolversi. Quando ormai sta abbandonando definitivamente il progetto del nuovo film, sul set dismesso appaiono di nuovo i personaggi della sua vita: Guido in mezzo a loro con il megafono impartisce ordini e tutti obbediscono in armonia e si danno la mano, formando una catena che sfila sulle note della marcetta dei gladiatori.

Nel cast Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Barbara Steele, Madeleine Lebeau, Caterina Boratto, Eddra Gale, Guido Alberti.

La colonna sonora è di Nino Rota.

Per “Fellini in Frames“, prima della messa in onda del film, verrà trasmesso il video della consegna dell’Oscar a Federico Fellini nel 1963 per il Miglior Film Straniero.