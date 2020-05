Il Commissario Montalbano, Le ali della sfinge – Rai1

Su Rai1 il Commissario Montalbano con l’episodio “Le ali della sfinge”, con Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi.

Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, l’episodio va in onda lunedì 4 maggio 2020 in prima serata.

Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge – Trama

Non è un buon momento per il Commissario Montalbano: con Livia continui litigi, incomprensioni ingigantite dalla distanza, nervosismo. Passato e futuro si ammantano nei suoi pensieri di una vaga nostalgia. E in una di queste serate di malinconia viene chiamato d’urgenza.

In una vecchia discarica è stato trovato il cadavere di una ragazza. Nuda, il volto devastato da un proiettile, niente borse o indumenti in giro. Solo un piccolo tatuaggio sulla spalla sinistra – una farfalla – potrebbe favorire l’identificazione della donna.

Parte l’indagine con un Montalbano svogliato, stanco di “ammazzatine”. Ma il caso lo trascina: ci sono altre ragazze con una farfalla tatuata sulla scapola, sono tutte dell’Europa dell’est, hanno trovato lavoro grazie all’associazione cattolica “La buona volontà” che le ha salvate da un destino di prostituzione.

Montalbano “non si fa persuaso”. C’è qualcosa di poco chiaro all’interno di quell’organizzazione benefica?

E mentre l’inchiesta va avanti, il Commissario è incalzato da ogni parte: dal Vescovo, che non ammette ombre su “La buona volontà”, dal Questore, che non vuole dispiacere al Vescovo, da Livia, che vuole partire con lui per ritrovarsi.

Tutto si muove sempre più velocemente alla ricerca della soluzione.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Roberto Nobile, Isabell Sollman, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Carmelinda Gentile, Mirella Petralia, Maurizio Donadoni.