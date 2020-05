Il medico di campagna, film su Rai Movie

Il medico di campagna è il titolo del film di Thomas Lilti, con François Cluzet e Marianne Denicourt in onda su Rai5 martedì 19 maggio 2020 in prima serata.

Il medico di campagna – La trama

Tutti gli abitanti di un paesino di campagna possono contare su Jean-Pierre, il medico che li ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, sette giorni su sette.

Malato a sua volta, Jean-Pierre assiste all’arrivo di Nathalie, che esercita la professione medica da poco tempo e ha lasciato l’ospedale dove lavorava per affiancarlo.

Nathalie riuscirà ad adattarsi a questa nuova vita?

«Prima di dedicarmi al cinema, facevo il medico – ha affermato il regista Thomas Lilti in una intervista -. Grazie alla mia professione ho avuto modo di fare delle sostituzioni in ambiente rurale. Quegli anni durante i quali, da giovane interno, sono stato chiamato a fare le veci di medici di grande esperienza che esercitavano in campagna, mi hanno molto aiutato a crescere. Una volta diventato regista, mi è naturalmente venuta voglia di trasformare tutto il materiale che avevo immagazzinato in precedenza in un film. Dal punto di vista di uno sceneggiatore, la figura del medico di campagna è in assoluto tra le più romanzesche».

Leggi la recensione