L’allieva 2, sesta puntata – Rai1

Il sesto appuntamento con la fiction “L’allieva 2“ è in programma su Rai1 domenica 24 maggio 2020 in prima serata.

Come sempre Alessandra Mastronardi nel ruolo di Alice Allevi, specializzanda in medicina legale, Lino Guanciale in quello del dott. Claudio Conforti e Giorgio Marchesi, nel ruolo del Pubblico Ministero.

La serie, per la regia di Fabrizio Costa, è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele”.

“L’allieva 2”, gli episodi della sesta puntata

Nel primo episodio, intitolato Omega come omicidio, Claudio annuncia ad Alice che probabilmente diventerà direttore dell’Istituto e dice alla ragazza di voler conoscere i suoi genitori, per ufficializzare il loro amore. L’atmosfera romantica viene bruscamente interrotta dal tragico ferimento del vicequestore Calligaris davanti l’ingresso dell’istituto.

Nel secondo episodio, dal titolo Corsa cieca, un allenatore podistico viene ritrovato cadavere ai bordi di una pista. Si tratta di un’indagine complicata, con un’unica testimone ipovedente. Alice, nel frattempo, deve riflettere sui suoi sentimenti verso Arthur che le rivela di voler tornare a vivere a Roma pur dì starle vicino.

Il cast de “L’allieva 2”

Alice Allevi – Alessandra Mastronardi;

Claudio Conforti – Lino Guanciale;

Sergio Einardi – Giorgio Marchesi;

Arthur Malcomess – Dario Aita;

Prof. Malcomess, “Il Supremo” – Tullio Solenghi;

Lara – Francesca Agostini;

Calligaris – Michele Di Mauro;

Paolone – Emmanuele Aita;

Erika Lastella – Claudia Gusmano;

Cordelia – Anna Dalton;

Marco – Pierpaolo Spollon;

Prof.ssa Boschi, “La Wally” – Giselda Volodi;

Agente Visone – Fabrizio Coniglio;

Dott. Ancheschi – Francesco Procopio;

Yukino – Jun Ichikawa;

Beatrice Alimondi – Chiara Ricci;

Nonna Amalia – Marzia Ubaldi;

Ambra Negri Della Valle – Martina Stella.

La serie, coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, è scritta da Peter Exacoustos, Fabrizia Midulla, Cecilia Calvi, Valerio D’Annunzio, con la collaborazione di Alessia Gazzola.