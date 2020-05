L’altro ‘900, Goffredo Parise – Rai5

Allo scrittore vicentino Goffredo Parise è dedicata la puntata di lunedì 4 maggio 2020 de “L’altro ‘900“, in onda su Rai5 alle ore 21.16.

“Eravamo amici; entrambi non provavamo invidie o gelosie per i successi dell’uno o dell’altro – così lo scrittore Raffaele La Capria ricorda l’amico Parise -. Goffredo amava Capri, luogo a me particolarmente caro. Quando la malattia gli impedì di venire a trovarmi, gli dissi che Capri era diventata brutta, piena di battellini e gommoni e non valeva la pena che lui passasse a trovarmi lì”.

Insieme a La Capria, l’artista Giosetta Fioroni, a lungo compagna di Goffredo Parise, gli scrittori Franco Marcoaldi e Silvio Perrella sono le voci che compongono l’omaggio all’autore dei “Sillabari”.

Nodo di raccordo delle loro testimonianze è la “Casetta delle fate” di Salgareda, in provincia di Treviso, che Goffredo Parise elesse come luogo del cuore e della scrittura.

“Scriveva a mano, velocissimo e diretto – ricorda Giosetta Fioroni -; e poi a macchina, andando e tornando dai molti viaggi per i suoi indimenticabili reportage”. In Laos, in Vietnam, in Biafra, in Cile, in Cina: Parise è stato sempre nei luoghi dove i conflitti, le guerre, la fame chiedevano di essere raccontate.

Ha scritto per il Corriere della Sera, per L’Espresso, per la Rai.

La puntata, realizzata prevalentemente a Salgareda e Ponte di Piave, presso le due case venete di Goffredo Parise, e a Roma presso lo studio della pittrice Giosetta Fioroni, si avvale come sempre di una selezione di brani letti dall’attore Alessio Vassallo.

“L’altro ‘900” è un programma firmato da Isabella Donfrancesco e Alessandra Urbani, per la regia di Laura Vitali e Diego Magini.