“Natura umana”, mostra a Roma di Paolo Di Capua

Paolo Di Capua, Umana Assenza, n.1 2019/21, acrilico, carbone e matita su tavola, cm 185×250

Al Museo Carlo Bilotti di Roma è aperta al pubblico fino al 15 settembre 2024 la mostra di Paolo Di Capua “Natura umana”, una selezione di opere di scultura che sintetizzano un arco di 15 anni di attività.

Legate l’una all’altra, per quanto a loro volta indipendenti, con riflessioni sulla “natura umana” – come recita il titolo – sulla memoria vissuta e sulla percezione del percorso della vita, le sculture in mostra esplorano i moti e gli stati d’animo individuali in relazione al vivere contemporaneo.

Le sculture di Paolo Di Capua rispecchiano la predisposizione dell’artista verso una costante ricerca dell’essenza della “natura umana”, intesa come sintesi tra armonia e contrasti.

L’esposizione, curata da Mario de Candia, è promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.